В Киеве полиция задержала россиянина-беглеца из СИЗО Львовской области

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Правоохранители Киева задержали 33-летнего гражданина России Геннадия Хамраева, которого подозревают в разбое и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, в ночь с 25 на 26 октября.

По факту побега было открыто уголовное производство по ч.2 ст.393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Также по данному факту назначено служебное расследование.

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Как сообщал УНИАН, в Самборском изоляторе временного содержания 16 октября было обнаружено отсутствие трех злоумышленников, которых удерживали там по решениям суда. Как было установлено во время проверки, они сбежали из камеры, разобрав часть фасадной стены.

Двух беглецов правоохранители задержали на следующий день после побега - 38-летнего жителя Самбора и 30-летнего жителя одного из сел района, которых подозревают в совершении краж.