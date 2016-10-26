В Одессе правоохранители изъяли у местного жителя 1 кг амфетамина и кокаин (фото)

В Одессе у местного жителя правоохранители сегодня обнаружили и изъяли 1 кг амфетамина и кокаин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в ходе расследования сотрудниками прокуратуры совместно с сотрудниками полиции проведен санкционированный обыск в частном домовладении в Киевском районе Одессы.

«Во время обыска правоохранители выявили и изъяли наркотические средства, в том числе около 1 кг амфетамина, почти 40 таблеток розового цвета (ММДА, синтетическое вещество), около 100 г каннабиса, сверток с кокаином», - рассказали в пресс-службе.

Расследование продолжается, назначена судебная экспертиза.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).