В Харькове мужчина умер в метро

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Информация о том, что на платформе станции метро "23 Августа" умер человек, поступила в Шевченковское отделение полиции в городе Харькове около 08:20 утра.

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По вызову выехала следственно-оперативная группа, которая опросила свидетелей и установила личность погибшего. Им оказался 65-летний харьковчанин.

Проверка продолжается.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в Киеве на станции метро "Берестейская" погиб пассажир.