В Харькове мужчина умер в метро
11:51, 24 октября 2016Происшествия
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Сегодня, 24 октября, на станции метро в Харькове умер 65-летний мужчина.
65-летний харьковчанин умер в метро / Фото metro.kharkov.ua
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.
Информация о том, что на платформе станции метро "23 Августа" умер человек, поступила в Шевченковское отделение полиции в городе Харькове около 08:20 утра.
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По вызову выехала следственно-оперативная группа, которая опросила свидетелей и установила личность погибшего. Им оказался 65-летний харьковчанин.
Проверка продолжается.
Как сообщал УНИАН, 21 октября в Киеве на станции метро "Берестейская" погиб пассажир.
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