В США при столкновении автобуса с грузовиком погибли 13 человек

Около 30 человек, которые получили травмы, доставлены в больницу. Пятеро человек находятся в критическом состоянии, передает русская служба Би-Би-Си.

Авария произошла в воскресенье утром на шоссе неподалеку от курортного города Палм-Спрингс. Автобус, который ехал в Лос-Анджелес, врезался в грузовик сзади.

Спасателям пришлось использовать лестницы, чтобы забраться в искореженный автобус.

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По сообщению газеты Desert Sun, туристический автобус ехал из казино Red Earth, расположенного неподалеку от города Солтон.

Автобус принадлежал к маленькой компании US Holiday, которая развозит туристов в разные казино Калифорнии и Невады. Шофер автобуса был совладельцем компании.

Согласно документам компании, на данный момент это был ее единственный автобус. Аварий за последние два года у автобусов этой компании, как сообщили власти, не было.