В Индии пожар в частной больнице унес жизни более 20 человек
Не менее 22 человек погибли в результате пожара в частной больнице в городе Бхубанешвар в индийском штате Орисса.
Еще более 20 человек пострадали, передает Русская служба Би-би-си.
По информации индийских СМИ, пожар начался вечером 17 октября. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в отделении интенсивной терапии на первом этаже здания.
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Сообщается, что когда начался пожар, в больнице находилось более 500 пациентов, многие из них пытались выбраться из горящего здания через окна.
В тушении пожара принимали участие более 120 человек.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем "Твиттере" выразил соболезнования родственникам жертв трагедии.
Подобные инциденты нередко происходят в различных учреждениях Индии из-за несоблюдения правил техники безопасности. В 2011 году 89 человек погибли при пожаре в больнице города Колката на востоке страны.