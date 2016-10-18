В Индии пожар в частной больнице унес жизни более 20 человек

Еще более 20 человек пострадали, передает Русская служба Би-би-си.

По информации индийских СМИ, пожар начался вечером 17 октября. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в отделении интенсивной терапии на первом этаже здания.

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Сообщается, что когда начался пожар, в больнице находилось более 500 пациентов, многие из них пытались выбраться из горящего здания через окна.

В тушении пожара принимали участие более 120 человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем "Твиттере" выразил соболезнования родственникам жертв трагедии.

Подобные инциденты нередко происходят в различных учреждениях Индии из-за несоблюдения правил техники безопасности. В 2011 году 89 человек погибли при пожаре в больнице города Колката на востоке страны.