В центре Киева водитель посольства Азербайджана разбил две иномарки (фото, видео)

16:37, 15 октября 2016
Происшествия
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Сегодня ночью в центре Киева водитель автомобиля, принадлежащего азербайджанскому посольству, разбил две иномарки.

dtp.kiev.ua

Как сообщает сайт dtp.kiev.ua, "возможно, нетрезвый сотрудник посольства Азербайджана решил на скорости повернуть с Крещатика на бульвар Шевченка.

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Водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар, после чего на встречную полосу и врезался в «Рено» и «Тойоту»".

По информации сайта, пострадал водитель «Рено». На место ДТП выезжали сотрудники посольства, "скорая", полиция, СБУ.

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