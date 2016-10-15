В центре Киева водитель посольства Азербайджана разбил две иномарки (фото, видео)

Как сообщает сайт dtp.kiev.ua, "возможно, нетрезвый сотрудник посольства Азербайджана решил на скорости повернуть с Крещатика на бульвар Шевченка.

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Водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар, после чего на встречную полосу и врезался в «Рено» и «Тойоту»".

По информации сайта, пострадал водитель «Рено». На место ДТП выезжали сотрудники посольства, "скорая", полиция, СБУ.