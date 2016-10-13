ДТП на Прикарпатье: лесовоз столкнулся с автобусом, один человек погиб, 15 травмированы (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам очевидцев, грузовик ехал навстречу автобусу и неожиданно перед ним повернула, перекрыв дорогу. Избежать столкновения водитель автобуса уже не мог. Рейсовая маршрутка, которая ехала из Ивано-Франковска до Трускавца, была полная пассажиров.

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Как сообщал УНИАН, на Львовщине шесть человек травмированы в результате столкновения легковушки с автобусом. По предварительным данным, 65-летний львовянин, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом «Эталон», который перевозил пассажиров по маршруту «Львов-Шегини».