В Одесской области правоохранители изъяли у местного жителя 35 кг марихуаны

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, оперативники подразделения вместе с полицией провели санкционированные обыски в ряде частных домов одного из поселков Раздельнянского района, расположенных вблизи государственной границы.

«В ходе обысков, в одном из частных домов пограничный пес нашел тайник, в котором находилось около 35 кг марихуаны. Еще 7 кустов марихуаны правоохранители обнаружили на огороде», - говорится в сообщении.

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По другому адресу правоохранители обнаружили около 1 кг марихуаны, нескольких граммов порошка белого цвета и ампулу с неустановленным прозрачным веществом.

Обнаруженные наркотики доставлены в Раздельнянский отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий. Оперативные мероприятия продолжаются.