Гройсман рассказал, когда возобновится учебный процесс после обрушения части школы в Василькове
12:28, 11 октября 2016Происшествия
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В Василькове Киевской области приостановленный из-за обвала части школы учебный процесс возобновится на следующей неделе в помещении другого учебного заведения.
В Василькове рухнула часть школы / knk.media
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УП в своем Twitter.
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Также Гройсман подчеркнул, что в результате обвала никто не пострадал.
Новости от Гройсмана о школе в Василькове: Учебный процесс возобновится на следующей неделе в помещении другой школы. Никто не пострадал— Українська правда (@ukrpravda_news) October 11, 2016
Ранее УНИАН сообщал, что в г. Васильков Киевской области в трехэтажном здании средней школы № 6 произошло разрушение фасадной стены с 1-го по 3-й этажи и перекрытие учебных помещений.
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