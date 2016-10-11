Гройсман рассказал, когда возобновится учебный процесс после обрушения части школы в Василькове

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УП в своем Twitter.

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Также Гройсман подчеркнул, что в результате обвала никто не пострадал.

Новости от Гройсмана о школе в Василькове: Учебный процесс возобновится на следующей неделе в помещении другой школы. Никто не пострадал — Українська правда (@ukrpravda_news) October 11, 2016

Ранее УНИАН сообщал, что в г. Васильков Киевской области в трехэтажном здании средней школы № 6 произошло разрушение фасадной стены с 1-го по 3-й этажи и перекрытие учебных помещений.