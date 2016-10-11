Гройсман рассказал, когда возобновится учебный процесс после обрушения части школы в Василькове

12:28, 11 октября 2016
Происшествия
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В Василькове Киевской области приостановленный из-за обвала части школы учебный процесс возобновится на следующей неделе в помещении другого учебного заведения.

В Василькове обрушилась часть школы / knk.media

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УП в своем Twitter.

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Также Гройсман подчеркнул, что в результате обвала никто не пострадал.

Ранее УНИАН сообщал, что в г. Васильков Киевской области в трехэтажном здании средней школы № 6 произошло разрушение фасадной стены с 1-го по 3-й этажи и перекрытие учебных помещений.

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