На Волыни задержали подозреваемого, сбежавшего из-под конвоя с гранатой и взявшего заложников (видео)

Как сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел, 40-летний беглец, задержанный за разбойные нападения, в середине сентября был доставлен в одну из больниц Луцка.

В больнице он попросился в туалет, откуда вышел с гранатой, обезоружил конвой и скрылся. Во время побега он взял в заложники двух стражей порядка, забаррикадировался с ними в одном из помещений. Затем злоумышленнику удалось убежать, а заложников он отпустил.

Читайте такжеВ Харькове грабитель напал на пожилого пенсионера в его квартире ради икон

Беглеца задержали на одной из частных квартир, где он проживал вместе с сообщником.

Отмечается, что в квартире, где проживал задержанный, проводятся оперативно-следственные действия, уже изъято оружие. Решается вопрос относительно задержания других лиц, которые были причастны к побегу.