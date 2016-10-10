НАБУ просит суд арестовать имущество задержанного судьи-взяточника из Днепра

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

С соответствующим ходатайством детективы обратились в суд сегодня, 10 октября.

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Как сообщалось, судью Октябрьского районного суда Днепра разоблачили и задержали 7 октября на месте преступления – он требовал и получил неправомерную выгоду в размере более 250 тыс. грн (10 тыс. долл.) за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Уголовное правонарушение квалифицировано по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление влиянием»).

По данным НАБУ, во время обысков по месту жительства судьи выявлено более 54 тыс. долл. США, около 13 тыс. евро и почти 138 тыс. грн наличными.

8 октября Соломенский районный суд Киева избрал судье меру пресечения в виде залога в размере 260 тыс. грн.