НАБУ задержало судью райсуда Днепра на взятке в $10 тысяч

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции уличили сегодня, 7 октября, судью Октябрьского районного суда города Днепр, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долл. (более 258 тыс. грн).

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

Согласно сообщению, взятку судья получил «за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства».

Данное уголовное правонарушение квалифицировано по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление влиянием»).

В частности, по данным НАБУ, судья пытался повлиять на должностных лиц следственного подразделения одного из отделений полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области относительно совершения действий, направленных на непривлечение лица к уголовной ответственности.

«Служитель Фемиды был задержан на месте преступления», - подчеркнули в НАБУ, добавив, что осуществление таких следственно-оперативных действий в отношении судей стало возможным лишь после вступления в силу закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» и новой редакции закона «О судоустройстве и статусе судей» 30 сентября 2016 года.

Как отметили в Антикоррупционном бюро, если вина судьи будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.