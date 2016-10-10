В Николаеве третий день ищут тело фотографа, выпавшего за борт яхты во время регаты

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области, 10 октября поисковые работы ведет водолазный расчет и проводится внешнее инспектирование акватории реки и берега.

8 октября поиски осложняли погодные условия, наличие течения, глубина и заиленности дна реки.

9 октября поиски были продолжены водолазным отделением на лодке «Прогресс-4» и дежурной сменой АРЧ на лодке «Колибри».

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«Проводилось обследование дна и внешний осмотр водной акватории. Вдоль береговой линии проводил инспектирование инспекторский состав Заводского и Центрального районов г. Николаева ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Второй день поисков результата не дал. 10 октября работы возобновлены», - сообщили в ГУ ГСЧС области.

48-летний Юрий Першин был кандидатом в члены Национального союза фотохудожников Украины, членом народного фотоклуба «Корабел». Фотограф также провел несколько персональных выставок.