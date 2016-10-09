В Калифорнии семейная ссора завершилась убийством двоих полицейских

08:41, 09 октября 2016
Происшествия
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В калифорнийском городе Палм-Спрингс двое офицеров полиции погибли при попытке уладить семейную ссору.

Церемония прощания с убитыми полицейскими / REUTERS

Еще один страж порядка госпитализирован с огнестрельным ранением, сообщает Русская служба Би-би-си.

Стрелку удалось скрыться, полиция разыскивает его.

"Это были простые семейные неурядицы, но он [подозреваемый] предпочел открыть огонь по стражам порядка", - сказал журналистам шеф полиции города Брайан Рейес.

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Не исключено, что стрелок скрывается в доме, где нанес офицерам смертельные ранения. Полиция ранее уже допрашивала его.

В ходе операции по поимке преступника стражи порядка перекрыли несколько улиц курортного городка. Жителям рекомендовано без нужды не выходить из домов и не разговаривать с незнакомцами.

На этой неделе в городе Ланкастер близ Лос-Анджелеса был убит сержант полиции Стив Оуэн, пользовавшийся уважением местных жителей.

В субботу там прошла церемония поминовения погибшего.

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