Председатель Черниговского облсовета совершил ДТП и отказывался пройти алкотест

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер полиции Чернигова Виталий Копыстко.

По его словам, информация насчет возможного состояния опьянения председателя облсовета будет известна через несколько дней, ведь сначала Вдовенко отказался пройти алкотест и полиция доставила его в медицинское учреждение.

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«Водитель отказался пройти тест на месте происшествия, его доставили в медучреждение, где он сдал анализ мочи. Пока неизвестно (был ли водитель нетрезв – УНИАН), поскольку анализ будет готов через 2-3 дня», - сказал Копыстко.

Пресс-офицер полиции также уточнил, что за совершенное правонарушение в отношении председателя Черниговского областного совета составлен протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных нарушениях (нарушение водителем правил управления транспортным средством), поскольку в ДТП никто не пострадал. Будет составлен еще один протокол по ст. 130 этого же кодекса (управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения), будет определено по результатам анализов.

«У Вдовенко водительское удостоверение изъято, автомобиль забрали по услуге «трезвый водитель», - отметил Копыстко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Чернигове местные интернет-СМИ проинформировали, что председатель Черниговского областного совета Вдовенко попал в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии. Позже у него якобы было обнаружено более 1 промилле алкоголя в крови.

ДТП случилось на перекрестке улиц Героев Чернобыля и проспекта Мира. Автомобиль «Хюндай Туксон», за рулем которого был председатель областного совета, не сдержав на светофоре безопасную дистанцию движения, въехал в автомобиль «Славута», который остановился впереди. После столкновения «Славута» ударила еще один автомобиль.