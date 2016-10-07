Разбил окно и брызнул слезоточивым газом: в Киеве женщину ограбили в собственной машине

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел в Печерском районе столицы.

"Припарковав автомобиль, женщина начала разговаривать с подругой по телефону. Неожиданно незнакомый мужчина подбежал к ней и, разбив окно ее автомобиля, брызнул в лицо киевлянки слезоточивым газом. Кроме того, нападающий украл у потерпевшей сумку с документами, банковскими карточками и 20 тыс. грн", - сказано в сообщении.

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Киевлянка сообщила правоохранителям приметы злоумышленника: молодой человек худощавого телосложения, одет в темно-синюю куртку с капюшоном.