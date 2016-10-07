Разбил окно и брызнул слезоточивым газом: в Киеве женщину ограбили в собственной машине
13:19, 07 октября 2016Происшествия
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В Киеве брызнули слезоточивым газом в машину, где находилась женщина, и украли сумку с документами и деньгами.
Киевлянка сообщила правоохранителям приметы злоумышленника / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Инцидент произошел в Печерском районе столицы.
"Припарковав автомобиль, женщина начала разговаривать с подругой по телефону. Неожиданно незнакомый мужчина подбежал к ней и, разбив окно ее автомобиля, брызнул в лицо киевлянки слезоточивым газом. Кроме того, нападающий украл у потерпевшей сумку с документами, банковскими карточками и 20 тыс. грн", - сказано в сообщении.
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Киевлянка сообщила правоохранителям приметы злоумышленника: молодой человек худощавого телосложения, одет в темно-синюю куртку с капюшоном.
Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 ("Разбой") УК Украины. Напавшему грозит до семи лет лишения свободы.
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