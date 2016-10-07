В Киевской области во время пожара в доме погибли двое малолетних детей

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, тела погибших детей обнаружили пожарные во время тушения дома.

Огонь также уничтожил перекрытия, внутренние перегородки и всё имеющееся в доме имущество.

Читайте такжеВ Киеве из-за пожара в школе эвакуировали 600 детей (фото)

Сведения о данном событии внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Также зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство), в рамках которого правоохранительными органами будет установлена причина оставления родителями детей без присмотра ночью.

Причины возгорания дома выясняются.