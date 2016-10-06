В Харькове неизвестный стрелок ранил прохожего в голову

Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, 5 октября в 20:50 в Новобаварское отделение полиции Харькова поступило сообщение от оператора "102" о том, что к ним обратилась женщина, которая рассказала, что на улице Полтавский Шлях услышала хлопок, похожий на выстрел.

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Правоохранителями при выезде на место происшествия установлено, что 23-летний молодой человек шел по улице, однако внезапно неизвестный мужчина выстрелил ему в затылок.

Пострадавший доставлен в больницу. Ему оказывается неотложная медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, на поиск злоумышленника ориентирован весь личный состав харьковской полиции.