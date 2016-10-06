Обвал стены в доме в Одессе: появилось видео последствий

"Был ужасный грохот. Мы все вышли во двор. Хорошо, что никого не задело", - рассказала "Думской" одна из жительниц дома.

Коммунальщики пообещали людям отремонтировать заваленный флигель и соседнюю крышу, но когда именно это произойдет, неизвестно.

Читайте такжеВ центре Одессы рухнул балкон вместе с женщиной, которая вышла полить цветы

Как сообщал УНИАН, в Одессе в двухэтажном многоквартирном доме по ул. Заславского, 15, после сильного ливня, прошедшего вечером 4 октября, произошло частичное обрушение стены.

В результате обрушения в стене дома образовалась дыра примерно два метра в диаметре. Обломки упали на крышу расположенного вплотную жилого дома, пробили потолок квартиры. Пострадавших нет.