Обвал стены в доме в Одессе: появилось видео последствий
07:27, 06 октября 2016Происшествия
835
В центре Одессы обрушилась стена дома, в котором проживали 10 семей.
"Был ужасный грохот. Мы все вышли во двор. Хорошо, что никого не задело", - рассказала "Думской" одна из жительниц дома.
Коммунальщики пообещали людям отремонтировать заваленный флигель и соседнюю крышу, но когда именно это произойдет, неизвестно.
Читайте такжеВ центре Одессы рухнул балкон вместе с женщиной, которая вышла полить цветы
Как сообщал УНИАН, в Одессе в двухэтажном многоквартирном доме по ул. Заславского, 15, после сильного ливня, прошедшего вечером 4 октября, произошло частичное обрушение стены.
В результате обрушения в стене дома образовалась дыра примерно два метра в диаметре. Обломки упали на крышу расположенного вплотную жилого дома, пробили потолок квартиры. Пострадавших нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter