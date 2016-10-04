Во Львове на отремонтированной улице фура провалилась под асфальт (фото, видео)
10:57, 04 октября 2016Происшествия
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Во Львове на отремонтированной улице Стуса под асфальт провалился грузовой автомобиль.
Во Львове фура провалилась под асфальт / "Варта 1", Facebook
Об этом сообщил на странице сообщества "Варта-1" в Facebook активист и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, передает ТСН.
"Ул. Стуса - провалилась фура, движение затруднено", - говорится в сообщении.
Также местные жители жалуются, что из-за дождя во Львове канализация не справляется с потоком воды. Отметим, улицу Стуса, где планируют запустить трамвай до Сихова, открыли после капитального ремонта в августе.
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Как сообщал УНИАН, в конце сентября густой туман стал причиной смертельных ДТП между селами Рясное-Русское и Бирки Яворивского района недалеко от Львова.
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