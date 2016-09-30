В Киеве полиция расследует стрельбу на Вокзальной площади

Сегодня около полудня на площади Вокзальной в Киеве неизвестные повредили автомобиль "Рено", при этом были слышны выстрелы. Во время нападения никто не пострадал. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

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Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев, изъяли вещественные доказательства. В результате в полицию обратился владелец "Рено" с заявлением о повреждении транспортного средства.

"Предварительно установлено: неизвестный мужчина подбежал к автомобилю и молотком разбил окно иномарки. Увидев это, другой мужчина сделал несколько выстрелов (вид оружия устанавливается). После этого оба покинули место происшествия. На это время в полицию не поступали сообщения о лицах, которые получили телесные повреждения во время инцидента", - рассказали в полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по статье 296 (Хулиганство). Расследование продолжается.