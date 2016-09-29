От ядовитого алкоголя с Харьковщины начали слепнуть люди

Об этом пишет Житомир.info.

Как сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Житомирской области, руководитель налоговой милиции Иван Гилета, пострадавшие купили алкоголь у своего знакомого, который заказал суррогатную водку в интернете в 10-ти литровых тетрапаках. Подозреваемого задержали. Продавцу ядовитого алкоголя грозит до 5 до 10 лет за решеткой.

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Между тем первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Белан в комментарии «Радио 24» сообщил, что оперативники ГФС задержали подозреваемого в распространяемые яда на Николаевщине, сообщает Zaxid.net.

«Вам эксклюзивно могу сообщить о том, что несколько часов назад мы задержали в Николаевской области личность, которая занималась сбытом этой водки. Сейчас с ним ведутся следственные действия. Таким образом нам удалось остановить не только харьковскую, но и николаевскую ветку распространение суррогата».

На вопрос о том, какими будут дальнейшие действия ГФС он заявил, что сейчас все силы правоохранителей направлены на изъятие из обращения контрафактной водки, для предотвращения новых отравлений. По данным Сергея Билана во время задержания организаторов изготовления яда изъяли более 4 тыс. тонн поддельной водки.

Таким образом жертвами суррогатной водки стали 36 человек: 24 летальные случаи на Харьковщине, 5 – в Донецкой, 4 – в Николаевской области, 2 – в Луганской и 1 – на Житомирщине.

Напомним, сегодня сообщалось, что сотрудники спецподразделения СБУ «Альфа» и Харьковской областной прокуратуры провели операцию по задержанию организаторов изготовления суррогатного алкоголя, который стал причиной массового отравления и смерти людей в регионе.

Как сообщалось, за период с 21 по 29 сентября 2016 года в Харьковской области зарегистрировано 58 случаев отравлений суррогатами алкоголя. Из общего количества пострадавших 25 человек умерли. Пятеро человек скончались также на Донетчине, двое – на Луганщине.