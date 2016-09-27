На Донетчине пять человек умерли от отравления суррогатным алкоголем из Харьковской области

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, 26 и 27 сентября в дежурную часть Лиманского отдела полиции поступили сообщения от врачей «скорой» о гибели пяти человек в результате отравления суррогатами алкоголя в г. Лиман.

Среди погибших - две женщины и трое мужчин (1987, 1975, 1974, 1963, 1982 годов рождения).

Предварительная причина смерти - отравление суррогатами алкоголя. Также еще один человек сейчас находятся в реанимации.

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Установлено, что накануне вечером граждане употребляли алкоголь в одной компании, а приобрели его у одного из местных жителей на дому.

Сейчас личность продавца установлена, в его доме проводятся обыски. Уже установлено, что в подвале дома он хранил и осуществлял продажу алкогольной продукции, которую приобретал у неустановленного лица в Харьковской области без каких-либо документов и лицензий.

Данные по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры.