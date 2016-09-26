В Одессе патрульные задержали мужчину, открывшего стрельбу в парке

В Одессе патрульные задержали в парке мужчину, стрелявшего из пистолета.

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Как сообщили УНИАН в Патрульной полиции Одессы, 25 сентября около 11.00 патрульные получили информацию о том, что в парке имени Горького неизвестный стреляет из пистолета.

«Правоохранители оперативно прибыли на место вызова. При осмотре прилегающей территории полицейские заметили неизвестного, похожего по приметам на нарушителя», - сообщили в пресс-службе.

При себе 39-летний мужчина имел пистолет, на который не смог предоставить соответствующие документы. Патрульным он заявил, что якобы стрелял в воздух, чтобы проверить работоспособность «прибора» для отстрела патронов.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. Правонарушителя доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств дела.