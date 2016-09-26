Убийство патрульных в Днепре: Геращенко рассказал, сколько времени займет следствие

Александр Пугачев, убивший двоих патрульных полицейских в Днепре, должен получить пожизненное заключение. Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, передает "112 Украина".

"У меня есть полное убеждение, что преступник за убийство двух полицейских должен получить высшую меру наказания – пожизненное заключение. Ему незачем быть среди человеческого общества", - сказал Геращенко.

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Геращенко сообщил, что несмотря на то, что Пугачев отрицает свою вину и заявляет, что у него другая фамилия, есть неоспоримые доказательства того, что он виновен.

"Любой преступник будет заявлять, что это не он, я не я – хата не моя. Есть доказательства, есть факты. Есть видео, как он убил полицейских. Есть запись на нагрудной камере патрульного. У него пуля в теле, которая выпущена из пистолета патрульного. Какие еще нужны доказательства?" - сказал нардеп.

По прогнозам Геращенко, следствие должно продлиться не более пары месяцев.

"Ввиду того, что доказательств, изобличающих Пугачева более, чем достаточно, как минимум в совершенном вчера двойном убийстве, я думаю, что это следствие займет не больше пары месяцев, может несколько месяцев. В любом случае этот человек будет находиться в это время под стражей, мы уверены, что суд не будет выбирать альтернативных мер, залога и т.д.", - сказал Антон Геращенко.