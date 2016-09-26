Трагедия в Днепре: подозреваемый в убийстве двух патрульных не признает свою вину

Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, передает пресс-служба НПУ.

"Свою вину он не признает и отмечает, что Пугачев – не его фамилия", –отметил начальник криминальной полиции.

Он сообщил также, что оружие еще не найдено, изъяли пока только гильзы.

Читайте такжеУбийство полицейских в Днепре: главврач рассказал о состоянии стрелкаКак сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что подозреваемый в убийстве - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям - ч.3 ст.146 - "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч.1 ст.255 "Создание преступной организации", ч.2 ст.153 "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом".

Полиция в Днепре объявила операцию "Перехват" по задержанию подозреваемого, которого задержали в больнице, о чем сообщил глава МВД Арсен Аваков. По факту событий в Днепре открыто три уголовных производства.

В Днепре понедельник, 26 сентября, по решению горсовета, объявлен днем траура по погибшим полицейским.