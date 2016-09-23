На Харьковщине от отравления алкоголем скончались шесть человек

В Волчанске Харьковской области в результате отравления алкоголем умерли шесть человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, по состоянию на сегодняшний день еще два человека находятся в тяжелом состоянии в больнице Волчанска.

По данным прокуратуры, вчера, 22 сентября, задержана женщина, по предварительной информации, хозяйка нескольких магазинов в Волчанском районе. Задержание произошло в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (убийство; незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

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"На данный момент есть информация, что после покупки в магазинах этой женщиной и употребления алкогольных напитков неизвестного происхождения умерли 6 жителей Волчанского района. Еще двое находятся в тяжелом состоянии в больнице", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что правоохранители уже провели несколько обысков в магазинах. Изъяты и отправлены на экспертизу емкости с жидкостями. Проверяется информация о пострадавших в других районах.

В течение ближайших суток будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.