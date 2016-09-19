На Львовщине рой шершней убил мужчину: наткнулся на гнездо во время работы по хозяйству

Об этом сообщает пресс-служба полиции во Львовской области.

"Тело мужчины без признаков жизни со следами множественных укусов насекомых обнаружили медики скорой, которые приехали на вызов", - говорится в сообщении.

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Мужчина наткнулся на гнездо шершней и случайно его потревожил, когда работал по хозяйству. Насекомые сразу атаковали мужчину.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Это не первый случай, когда насекомые до смерти покусали человека. 6 июня во Львовской области 44-летний пасечник скончался от укуса пчел. Он переносил улей и случайно упустил его, выпустив пчел на свободу. 1 сентября в Черкасской области шершни до смерти искусали лесоруба.