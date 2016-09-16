В Тернополе задержанный пытался совершить самоубийство в отделении, его отправили в психдиспансер - полиция (видео)

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Тернополя, инцидент произошел у железнодорожного вокзала 15 сентября около 1 часа ночи.

Заявитель сообщил инспекторам, которые приехали на вызов, что у него украли 3,5 тысячи гривень.

Инспекторы взялись выяснять все обстоятельства. Выявленного подозреваемого в краже доставили в отделение полиции.

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"Однако там он начал дебоширить, ругаться и даже попытался совершить самоубийство. Правонарушитель разбил окно и порезал руку. Инспекторы угомонили его и вызвали карету скорой помощи", - говорится в сообщении.

Задержанного госпитализировали в областной психоневрологический диспансер.

Далее им будут заниматься следователи горотдела полиции.