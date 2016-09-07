На Житомирщине у иностранца изъяли 20 килограммов марихуаны (фото)

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления полиции в Житомирской области, 6 сентября в ходе санкционированного обыска сотрудники 3-го территориального управления Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции обнаружили в подсобных помещениях и на чердаке дома в райцентре, где сейчас проживает 32-летний гражданин другого государства, высушенные растения конопли и измельченную марихуану общим весом около 20 килограммов.

Мужчина выращивал наркосодержащие растения на приусадебном участке этого же домовладения. Всего на огороде полицейские обнаружили около двух десятков.

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Обнаруженное было изъято и направлено на экспертное исследование.

Иностранец ранее был осужден за совершение кражи в Украине. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к совершению других преступлений на территории области, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, устанавливается законность пребывания мужа на территории Украины.

Продолжается расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.