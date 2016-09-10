В Киеве полиция оштрафовала скандального экс-наркоборца Киву (фото)
21:13, 10 сентября 2016Происшествия
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В Киеве патрульные оштрафовали экс-наркоборца Илью Киву за парковку в неположенном месте.
Киву оштрафовали / facebook.com/dubinskyi
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Дубинский.
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"Сейчас. ТЦ "Гулливер". Полиция штрафует Илью Киву за неправильную парковку. "Каток" докатался. Мой респект экипажу НП с н/з 1421", - рассказал он.
По словам Дубинского, Кива прибыл на новом BMW 7 серии (от 115 тыс. долларов).
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