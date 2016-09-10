В Киеве полиция оштрафовала скандального экс-наркоборца Киву (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Дубинский.

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"Сейчас. ТЦ "Гулливер". Полиция штрафует Илью Киву за неправильную парковку. "Каток" докатался. Мой респект экипажу НП с н/з 1421", - рассказал он.

По словам Дубинского, Кива прибыл на новом BMW 7 серии (от 115 тыс. долларов).