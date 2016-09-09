В Киеве после прохождения аттестации умер работник полиции Львовской области

В Киеве после прохождения аттестации скончался 35-летний работник полиции Львовской области.

Читайте такжеВ Нацполиции прокомментировали задержание начальника уголовного розыска Львовщины пьяным за рулем

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, 8 сентября начальник сектора Мостиского отделения полиции, 35-летний капитан полиции находился в командировке в Киеве для прохождения аттестации.

После завершения тестирования он вместе с сотрудниками, с которыми проходил аттестацию, на железнодорожном вокзале Киева сел в поезд до Львова, где внезапно потерял сознание и, около 21:00, скончался до прибытия медиков.

Устанавливается причина смерти полицейского.

Как сообщил на странице в Фейсбук общественной организации «Варта 1», председатель исполкома ОО «Варта 1», депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, 8 сентября, около 21:30, в поезде, по дороге домой после прохождения аттестации в Киеве, умер начальник сектора Мостиского отделения полиции. По словам сотрудников, целый день во время прохождения аттестации он жаловался, что ему плохо и уже после прохождения, когда сел в поезд для возвращения домой, скончался в вагоне поезда.