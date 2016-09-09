Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Испании, есть погибшие (фото)

13:47, 09 сентября 2016
Происшествия
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По меньшей мере два человека погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда в испанском регионе Галисия.

REUTERS

По данным местного издания La Voz de Galicia, также есть раненые, но их точное число пока неизвестно, сообщает РБК.

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REUTERS

Согласно сообщению, инцидент произошел утром в пятницу недалеко от железнодорожной станции Порриньо. Согласно первой поступающей информации, поезд, следовавший из Виго в португальский Валенса-до-Минью, мог столкнулся с путепроводом.

Как сообщила компания-оператор железных дорог Adif, после схода поезда в Порриньо железнодорожное сообщение на направлении Понтеведра — Туи — Поругалия было приостановлено.

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