В Киеве пассажирский автобус протаранил кафе, есть пострадавшие

Об этом сообщает Еспресо.TV.

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По словам свидетелей, водитель, который недавно вышел на пенсию, потерял сознание. После этого уже неуправляемый автобус набрал скорость и, переехав встречную полосу, вылетел на тротуар, где и протаранил забор и стену кафе, которое стояло на обочине.

В автобусе находились около 35 человек. В целом пострадали 7 человек, двоих вместе с водителем госпитализировали кареты "скорых". Еще 5 оказали помощь на месте.

Предварительно, говорят полицейские, у водителя автобуса случился инсульт.