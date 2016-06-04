В Орегоне сошел с рельс и загорелся поезд, перевозивший нефть (видео)
02:34, 04 июня 2016Мир
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В США в штате Орегон с рельс сошел поезд, перевозящий нефть, на месте аварии начался пожар.
На месте аварии начался пожар / oregonlive.com
Авария произошла в 110 км от Портленда, рядом с Ущельем реки Колумбия, передает Русская служба Би-Би-Си.
На месте аварии в небо поднялся столб черного дыма.
По данным лесной инспекции Орегона, с рельс сошли восемь вагонов поезда, а один из них загорелся.
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oregonlive.com
Проходящая рядом с местом аварии автострада 84 закрыта, а в радиусе полумили (0,8 км) проводится эвакуация, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
По данным Рейтер, была эвакуирована школа в городе Мосьер, который также находится рядом с местом аварии.
Пока о жертвах или раненых не сообщается.
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