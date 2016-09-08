Полиция продолжает поиски львовского водителя BlaBlaCar: один из задержанных согласился сотрудничать со следствием

Как рассказал в комментарии 032.ua пресс-секретарь ГУ Национальной полиции Украины в Киевской области Николай Жукович, столичные правоохранители до сих пор продолжают искать пропавшего львовянина Тараса Познякова.

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"Следственно-оперативная группа работает. Все идет по плану, львовянина продолжают разыскивать. Один из задержанных по этому делу согласился сотрудничать со следствием, а другого правоохранители огласили в розыск", - рассказал Николай Жукович.

Напомним, львовянин Тарас Позняков 4 апреля этого года на собственном автомобиле марки "Ауди А-6" выехал в Киев и бесследно исчез. Поиски Тараса продолжаются до сих пор. Воспользовавшись сервисом BlaBlaCar, он взял с собой пассажира - Владимира Демьяна. Именно с ним в последний раз видели пропавшего львовянина неподалеку от Киева.