В Одессе пьяный водитель Daewoo Lanos сбил инспектора полиции
В Одессе пьяный водитель Daewoo Lanos сбил инспектора полиции, пострадавшего доставили в медучреждение.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, 5 сентября патрульным поступил сигнал о том, что у дома на улице Овидиопольская дорога лежит подозрительная сумка.
Инспекторы, прибывшие по вызову, узнали от заявительницы, что компания граждан распивала пиво, после чего они сели в машину Daewoo Lanos и уехали, оставив сумку под скамейкой.
Патрульные вместе со следователями проверили сумку, в которой обнаружили деньги, паспорт и банковские карточки.
Правоохранители установили вероятного владельца сумки и передали ориентировку другим экипажам полиции.
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В это время на перекрестке улиц Балковская и Заньковецкая пешие патрульные, которые обеспечивали там безопасность движения, заметили Daewoo Lanos, который проехал под знак «Проезд запрещен».
«Инспектор подал сигнал водителю об остановке, но тот продолжил движение и совершил наезд на правоохранителя», - отметила пресс-секретарь.
Благодаря водителям, которые ехали навстречу и перекрыли движение, автомобиль был остановлен. Содержание алкоголя в крови водителя превысило допустимую норму в 8 раз (1,61 промилле).
Как выяснилось впоследствии, сумка принадлежит именно нарушителю, которого задержали и доставили в отделение полиции.
Марченко добавила, что потерпевший инспектор доставлен в медицинское учреждение.