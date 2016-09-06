В Одессе пьяный водитель Daewoo Lanos сбил инспектора полиции

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, 5 сентября патрульным поступил сигнал о том, что у дома на улице Овидиопольская дорога лежит подозрительная сумка.

Инспекторы, прибывшие по вызову, узнали от заявительницы, что компания граждан распивала пиво, после чего они сели в машину Daewoo Lanos и уехали, оставив сумку под скамейкой.

Патрульные вместе со следователями проверили сумку, в которой обнаружили деньги, паспорт и банковские карточки.

Правоохранители установили вероятного владельца сумки и передали ориентировку другим экипажам полиции.

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В это время на перекрестке улиц Балковская и Заньковецкая пешие патрульные, которые обеспечивали там безопасность движения, заметили Daewoo Lanos, который проехал под знак «Проезд запрещен».

«Инспектор подал сигнал водителю об остановке, но тот продолжил движение и совершил наезд на правоохранителя», - отметила пресс-секретарь.

Благодаря водителям, которые ехали навстречу и перекрыли движение, автомобиль был остановлен. Содержание алкоголя в крови водителя превысило допустимую норму в 8 раз (1,61 промилле).

Как выяснилось впоследствии, сумка принадлежит именно нарушителю, которого задержали и доставили в отделение полиции.

Марченко добавила, что потерпевший инспектор доставлен в медицинское учреждение.