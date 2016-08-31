В Ивано-Франковской области при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Отмечается, что полицейские посреди дороги заметили грузовой автомобиль"ЗИЛ", который стоял без включенных маячков, аварийных сигналов и других предупредительных знаков.

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"Когда инспекторы остановились, Руслан Бойчук подошел узнать причину остановки грузовика посреди дороги. В это время подъехала фура, которая сбила его. Травмы оказались несовместимыми с жизнь - 28-летний полицейский погиб", - говорится в сообщении.

Водитель фуры также травмирован.