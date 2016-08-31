В Ивано-Франковской области при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский
09:20, 31 августа 2016Происшествия
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В Ивано-Франковской области грузовой автомобиль насмерть сбил полицейского.
В Ивано-Франковской области фура насмерть сбила полицейского / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
Отмечается, что полицейские посреди дороги заметили грузовой автомобиль"ЗИЛ", который стоял без включенных маячков, аварийных сигналов и других предупредительных знаков.
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"Когда инспекторы остановились, Руслан Бойчук подошел узнать причину остановки грузовика посреди дороги. В это время подъехала фура, которая сбила его. Травмы оказались несовместимыми с жизнь - 28-летний полицейский погиб", - говорится в сообщении.
Водитель фуры также травмирован.
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