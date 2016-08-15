В Харькове в ДТП "помялось" очередное авто патрульных (фото)

Как сообщает Управление патрульной полиции Харькова, сегодня около 2:30 на пересечении улиц Сумской и Веснина произошло столкновение полицейского автомобиля Toyota Prius и ВАЗ-2109.

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По предварительным данным, машина полицейских двигалась со стороны Белгородского шоссе, а «девятка» - со стороны улицы Веснина.

При аварии никто не пострадал.

Причины ДТП уточняются.