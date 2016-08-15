В Харькове в ДТП "помялось" очередное авто патрульных (фото)
14:46, 15 августа 2016Общество
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В ночь на 15 августа в Харькове произошло ДТП с участием полицейского патруля.
В Харькове полиция снова попала в ДТП / vk.com/avto_kh
Как сообщает Управление патрульной полиции Харькова, сегодня около 2:30 на пересечении улиц Сумской и Веснина произошло столкновение полицейского автомобиля Toyota Prius и ВАЗ-2109.
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По предварительным данным, машина полицейских двигалась со стороны Белгородского шоссе, а «девятка» - со стороны улицы Веснина.
При аварии никто не пострадал.
Причины ДТП уточняются.
ДТП произошло на углу Сумской и Веснина / vk.com/avto_kh
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