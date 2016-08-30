В Николаеве беспомощные полицейские не решились помешать двум пьяным мажорам бить людей (видео)

Видео стычек в центре Николаева сегодня опубликовал на Youtube очевидец происшествия. На нем видно, что никто из присутствующих полицейских не попытался прекратить хулиганские действия, которые продолжались в их присутствии, а также задержать хулиганов.

В свою очередь, как сообщает отделе коммуникации полиции Николаевской области, по факту бездействия сотрудников полиции начата служебная проверка.

«По факту совершения неправомерных действий проводится досудебное расследование и выясняется законность действий правоохранителей во время оформления материалов», - сообщили в ведомстве.

Как сообщает полиция, руководство ГУНП в области назначило служебную проверку относительно полноты выполнения сотрудниками Центрального отдела полиции своих служебных обязанностей.

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Следственным отделением Центрального отдела полиции Николаева начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство), что предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, дается дополнительная правовая квалификация.

Полиция также сообщает, что ищет участников и свидетелей инцидента.

В отношении данного факта также высказался депутат Верховной Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Относительно вчерашнего «быдломарафона» в Николаеве. Я говорил с новым начальником Николаевской полиции Юрием Морозом. Он будет действовать максимально жестко, но в рамках закона», - заявил Геращенко на своей странице в Facebook.

«Относительно непрофессиональных и малодушных действий патрульных полицейских, которые вместо того, чтобы броситься на преследование пьяных негодяев, остались стоять, разинув рты, то все, кто не выполнил свои обязанности, будут уволены после проведения служебного расследования. Такое решение уже принято начальником Департамента патрульной полиции Евгением Жуковым», - подчеркнул Геращенко.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.