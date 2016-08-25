В Николаеве неизвестный ранил "ритуального" бизнесмена, полиция считает обстрел "хулиганством"

В Николаеве неизвестный причинил огнестрельные ранения местному жителю, который сейчас госпитализирован.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции Николаевской области, событие произошло 25 августа возле дома №138 по улице Потемкинской. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пострадавший доставлен в больницу. Читайте такжеВ Луцке мужчина с ножом напал на начальника патрульной полиции, тот обстрелял нападавшего Следственным отделением Центрального отдела полиции Николаева начато уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство), что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Как сообщают местные СМИ, пострадавший занимался ритуальным бизнесом.

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