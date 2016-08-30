В Киеве в авто нашли мертвого мужчину (фото)

Дворник дома рассказала, что увидела машину, припаркованную прямо под подъездом, еще утром, передает ТСН.

По ее словам, водитель в это время находился возле авто, однако был в нетрезвом состоянии. Впоследствии жители дома вызвали полицейских за неправильную парковку авто, однако когда силовики приехали на место, то увидели уже мертвого мужчину.

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Умершему было около 55-ти лет. Оперативники нашли в машине выпитую бутылку водки, электроинструменты, шашку таксиста.

Правоохранители предполагают, что мужчине стало плохо от жары.