На Сумщине произошла массовая драка между жителями двух сел: госпитализировали 5 человек

В Липоводолинском районе Сумской области в результате массовой драки между жителями двух сел пять человек госпитализировали с травмами, еще пятерых задержали.

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Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области.

Отмечается, что сообщение о драке, которую учинили неизвестные возле клуба в селе Саи Липоводолинского района, поступило в полицию 27 августа от сельского головы.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что в результате драки пострадали пять человек, которых уже доставили в больницу.

По данным правоохранителей, местные пояснили, что отмечали день села, когда к клубу на авто подъехала компания молодых людей и позже между ними и жителями села произошла драка.

«В ход пошли биты. Кто-то выстрелил из травматического оружия, попав одной из девушек в стопу. После этого «гости» уехали», - отмечается в сообщении.

По словам начальника Липоводолинского отделения полиции Андрея Перелазного, «сейчас пострадавшие с травмами головы и конечностей находятся в больнице».

Он также сообщил, что правоохранители задержали 5 хулиганов. Ими оказались жители соседнего села Беево. Следователям они пояснили, что в тот день у них тоже был праздник – отмечали день рождения сына одного из них, отметил Перелазный.

По его словам, драки можно было бы избежать, если бы обе стороны конфликта не были в состоянии алкогольного опьянения.

По факту хулиганства правоохранители открыли уголовное производство, говорится в сообщении.