Самолет рейсом Тель-Авив - Киев совершил аварийную посадку в Израиле (видео)

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Самолет рейсом Тель-Авив - Киев вылетел из Израиля в 21:34, однако через двадцать минут на взлетно-посадочной полосе обнаружили кусок резины, судя по всему, от одного из шасси.

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Пилоты самолета, на борту которого находилось 182 пассажира, приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Около полуночи самолет успешно приземлился.

Пострадавших в результате инцидента нет, однако нескольким пассажирам оказана помощь специалистов для выхода из шокового состояния.

Авиакомпания UP является дочерней компанией "Эль-Аля".