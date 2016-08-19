Самолет рейсом Тель-Авив - Киев совершил аварийную посадку в Израиле (видео)
В международном аэропорту Тель-Авива совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UP, который должен был лететь в Киев.
Об этом сообщает NEWSru.co.il.
Самолет рейсом Тель-Авив - Киев вылетел из Израиля в 21:34, однако через двадцать минут на взлетно-посадочной полосе обнаружили кусок резины, судя по всему, от одного из шасси.
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Пилоты самолета, на борту которого находилось 182 пассажира, приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Около полуночи самолет успешно приземлился.
Пострадавших в результате инцидента нет, однако нескольким пассажирам оказана помощь специалистов для выхода из шокового состояния.
Авиакомпания UP является дочерней компанией "Эль-Аля".
ISRAEL: UPDATE: Some passengers aboard being treated for shock. Plane was dumping fuel and expected to land shortly. pic.twitter.com/lJzpizQJ3M— KolHaolam (@KolHaolam) August 18, 2016