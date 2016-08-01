В центре Харькова в результате ДТП загорелось авто (фото)

Об этом сообщили в Управлении превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области, передает местный сайт 057.ua.

В результате столкновения автомобиль Renault развернуло, а после иномарка загорелась. На место выезжали спасатели.

В аварии пострадали оба водителя.

Читайте такжеРезонансное ДТП в Харькове: полиция рассказала подробности аварии, открыто дело (фото)Как сообщал УНИАН, в Харькове 30 июля автомобиль BMW под управлением местного жителя смертельно травмировал пешехода, разорвав его на части.

«На месте происшествия собирались более 100 человек. Люди вели себя агрессивно, мешали работе полиции на месте ДТП и выражали желание самостоятельно расправиться с виновником дорожно-транспортного происшествия. 31 июля около 01:00 толпа разошлась, в медицинские учреждения и в полицию заявлений и обращений по данному факту не поступало», - сообщали в полиции.