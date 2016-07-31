На Львовщине легковушка упала с моста в реку, есть пострадавшие

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 июля в 16:10 в селе Тухолька Сколевского района. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с автомобильного моста и упал в реку Бриновка.

Читайте такжеРезонансное ДТП в Харькове: полиция рассказала подробности аварии, открыто дело (фото)

В результате ДТП пострадал водитель и пять пассажиров автомобиля, из них три ребенка в возрасте 7-8 лет. Все пострадавшие - члены одной семьи, жители города Киев.

Травмированные госпитализированы в Сколевскую районную больницу, один взрослый - в состоянии средней тяжести, пять человек - с легкими травмами. Причины происшествия выясняются.