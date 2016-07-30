Депутат, который спровоцировал ДТП на Кольцевой дороге, задержан в Киеве

Депутат Макаровского районного совета, причастный к ДТП на Кольцевой дороге, задержан в Киеве.

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Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

«Депутат Макаровского райсовета, причастный к ДТП на Кольцевой дороге, задержан в Киеве правоохранителями», - написала она.

Как сообщал УНИАН, а, 29 июля, на Кольцевой дороге в столице. 27-летний депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, пытавшийся скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с ДТП с участием депутата Макаровского райсовета Киевской области произошло вчеравтомобилем "Волга". Двое людей, которые находились в «Волге», получили тяжелые травмы и сейчас находятся в реанимации.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия.