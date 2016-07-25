"Хотел посмотреть, как горит": В Киеве задержали мужчину, который поджег продуктовый магазин

Как сообщает пресс-служба Управления полиции охраны в Киеве, сегодня утром в одном из продуктовых магазинов, что на улице Саксаганского, сработала охранная и пожарная сигнализация. За несколько минут наряд полиции охраны прибыл на место вызова.

Подъезжая к магазину, правоохранители заметили мужчину, который стоял и смотрел, как разгорается пламя в магазине. При появлении полицейского автомобиля мужчина пытался убежать, следом за ним бросился один из членов экипажа наряда полиции охраны. Другой правоохранитель вызвал пожарных и начал тушить огонь. Вскоре подозреваемый был задержан, а пожар ликвидирован.

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30-летний задержанный предварительно свою причастность к совершению поджога подтверждает. Как он сам объяснил правоохранителям, сначала бросил в витрину магазина кирпич, а затем бутылку с зажигательной смесью, при этом предварительно ее поджег. Свои действия объяснил так: "Хотел посмотреть, как горит".

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Задержанный был доставлен в Шевченковское управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и вынесения соответствующего процессуального решения.