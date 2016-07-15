На Львовщине умер четвертый пострадавший от подрыва машины под Самбором

Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции во Львовской области, в ходе осмотра автомобиля и прилегающей к нему территории сотрудники полиции обнаружили и изъяли тротиловую шашку весом 200 грамм, электродетонатор, фрагменты металлической трубы, патроны, гильзы и пули от патронов калибра 7,62 миллиметра, а также "удостоверение члена одной из всеукраинских общественных организаций", которое принадлежало одному из погибших.

Правоохранители проверяют достоверность удостоверение и происхождение обнаруженных взрывных устройств и патронов.

Также в пресс-службе сообщили, что четвертый пострадавший от взрыва мужчина умер сегодня в больнице. После уточнения данных установлено, что это 53-летний житель Киева.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Читайте такжеВзрыв авто на Львовщине: в багажнике транспортного средства сработало неизвестное устройство

Как сообщал УНИАН, по информации департамента гражданской защиты Львовской обладминистрации, 14 июля около 0:30 на автодороге “Самбор – Дрогобыч”, между населенными пунктами Раловка и Кульчицы Самборского района, произошел взрыв без последующего горения в автомобиле Mercedes W124, который находился на обочине дороги. Владелец автомобиля - 46-летний житель Львова - на момент взрыва вместе с тремя пассажирами стоял возле багажника иномарки. По выводам экспертов, в багажнике сработало неизвестное устройство, которое вызвало взрыв.

Вследствие взрыва на месте происшествия погибли владелец автомобиля и 19-летний житель города Мариуполь Донецкой области. 45-летний житель города Самбор Львовской области умер в больнице. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии были госпитализированы.

По факту взрыва начато уголовное производство по ч.2 п.1 ст.115 УК Украины (убийство).