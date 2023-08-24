В Одессе осудили "вагнеровца" / коллаж УНИАН, фото myrotvorets.center, t.me/orchestra_w

В Одессе к 14 годам тюрьмы заочно осужден мужчина, который воюет против Украины, в частности в составе "ЧВК Вагнер". Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, заочно осужден пророссийский активист, который ранее уехал на временно оккупированную территорию и стал боевиком "ДНР". 

"Мужчина, будучи активистом антиукраинского движения "Одесская дружина, империалисты", в начале мая 2014 года вступил в террористическую организацию "ДНР" и проходил службу в составе вооруженного формирования "Народное ополчение Донбасса" в пехоте, а в дальнейшем, в разведывательных подразделениях, под позывным "Одесса", - рассказали в прокуратуре.

По данным пресс-службы, он участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ на территории населенных пунктов Макеевка и Каменка Донецкой области. Кроме того, он популяризировал деятельность "ДНР" и освещал ее в положительном ракурсе среди своего окружения, в частности, через соцсети.

Видео дня

Сейчас он в порядке специального судебного разбирательства осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начало срока наказания будут исчислять с даты задержания мужчины.  

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, речь идет об уроженце города Арциз Одесской области Владимире Бойченко, 1986 года рождения. До своего отбытия на оккупированные Россией территории востока Украины мужчина жил в Одессе. 

По данным следствия, предложение поехать на "войну против Украины" осужденный получил в 2014 году, находясь на Куликовом поле (Одесса), где в то время был расположен лагерь пророссийских настроенных людей.     

Бойченко есть у базе "Миротворца", где он значится как участник подразделения ЧВК "Вагнер" РТГр "Карпаты". 

"Судя по всему, в "Вагнер" фигурант вступил позже", - предположил правоохранитель.

Фото Наемник Вагнера из Одессы 24 августа 2023
Фото Наемник Вагнера из Одессы 24 августа 2023
Фото Наемник Вагнера из Одессы 24 августа 2023
Фото Наемник Вагнера из Одессы 24 августа 2023

                                                                                       

Как сообщал УНИАН, контрразведка СБУ задержала в Киевской области агента главного управления Генштаба ВС РФ, который собирал данные для обстрела киевских ТЭЦ во время отопительного сезона. Фигурант - директор департамента одной из страховых компаний Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: