Активист антиукраинского движения "Одесская дружина, империалисты" успел отличиться также в составе боевиков "ДНР".

В Одессе к 14 годам тюрьмы заочно осужден мужчина, который воюет против Украины, в частности в составе "ЧВК Вагнер". Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, заочно осужден пророссийский активист, который ранее уехал на временно оккупированную территорию и стал боевиком "ДНР".

"Мужчина, будучи активистом антиукраинского движения "Одесская дружина, империалисты", в начале мая 2014 года вступил в террористическую организацию "ДНР" и проходил службу в составе вооруженного формирования "Народное ополчение Донбасса" в пехоте, а в дальнейшем, в разведывательных подразделениях, под позывным "Одесса", - рассказали в прокуратуре.

По данным пресс-службы, он участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ на территории населенных пунктов Макеевка и Каменка Донецкой области. Кроме того, он популяризировал деятельность "ДНР" и освещал ее в положительном ракурсе среди своего окружения, в частности, через соцсети.

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Сейчас он в порядке специального судебного разбирательства осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начало срока наказания будут исчислять с даты задержания мужчины.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, речь идет об уроженце города Арциз Одесской области Владимире Бойченко, 1986 года рождения. До своего отбытия на оккупированные Россией территории востока Украины мужчина жил в Одессе.

По данным следствия, предложение поехать на "войну против Украины" осужденный получил в 2014 году, находясь на Куликовом поле (Одесса), где в то время был расположен лагерь пророссийских настроенных людей.

Бойченко есть у базе "Миротворца", где он значится как участник подразделения ЧВК "Вагнер" РТГр "Карпаты".

"Судя по всему, в "Вагнер" фигурант вступил позже", - предположил правоохранитель.

Как сообщал УНИАН, контрразведка СБУ задержала в Киевской области агента главного управления Генштаба ВС РФ, который собирал данные для обстрела киевских ТЭЦ во время отопительного сезона. Фигурант - директор департамента одной из страховых компаний Киева.

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